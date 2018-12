per Mail teilen

2018 hatte viele Sport-Events mit Millionen von Zuschauer - die Fußball-Weltmeisterschaft oder die European Championships. Für SWR-Sportredakteur Steffen Behrens stand jedoch eine Randsportart im Vordergrund: American Football mit den Schwäbisch Hall Unicorns.

American Football ist eine Sportart, bei der ein paar Sekunden, wenige Millimeter und das Glück des richtigen Zeitpunkts über Konfetti-Regen oder Tränen in den Augen entscheiden können. Für die Schwäbisch Hall Unicorns ging es am 13. Oktober 2018 in Berlin um genau das.

Was war passiert?

Die Mannschaft von Head Coach Jordan Neuman stand im Finale der German Football League (GFL) gegen Frankfurt Universe. Wenige Sekunden waren noch auf der Uhr und Frankfurt schien als sicherer Sieger des German Bowls.

Für mich als Football-Fan ein Ereignis, dass ich auf keinen Fall verpassen durfte. Vier Tage vor dem Finale in Berlin, durfte ich die Unicorns während ihres Abschlusstrainings in Schwäbisch Hall besuchen. Und dabei erklärte mir Head Coach Neuman, worin die Stärke seiner Mannschaft liegt.

Zurück zum 13. Oktober. Eigentlich ein Festtag für mich. Mit Schwäbisch Hall und Frankfurt standen sich im Finale die beiden besten Mannschaften der vergangenen GFL-Saison gegenüber. Im Spiel ging es auf und ab, mit Führungswechseln und deutlichen Vorsprüngen. Also warum "eigentlich"?

Nun ja. Seit fünf Jahren habe ich keinen einzigen German Bowl verpasst. Ich hatte es mir fest vorgenommen, das Finale live zu schauen. Doch ich konnte nicht. Statt vor dem Fernseher saß ich im ICE zurück nach Stuttgart, nach einem Arbeitstag beim Handballballspiel der Rhein-Neckar Löwen gegen den THW Kiel.

Liveticker per SMS

Während des Spiels tickerte mir ein Freund die Zwischenstände per SMS. Und dann: Die Entscheidung des Spiels. Sieben Sekunden vor Schluss. Frankfurt stand an der 15-Yard-Linie von Schwäbisch Hall und musste ein sicher geglaubtes Field Goal schießen, um das Spiel zu gewinnen.

Ich, mittlerweile im Board Bistro des Zuges angekommen, wartete auf die entscheidende Nachricht meines Kumpels. Er schreibt, schreibt, schreibt und dann: Tunnel! Kein Empfang, kein Netz, keine Nachricht.

Diese 30 Sekunden ohne Netz waren gefühlt die Längsten des ganzen Tages. Dann ertönte das sehnsüchtig erwartete "bing" und dort stand: "VERSCHOSSEN - die Unicorns sind Meister". Vor Freude ließ ich fast mein Handy fallen. Wahnsinn, wieder Meister.

Der vierte Titel für Schwäbisch Hall

Die Mannschaft von Jordan Neuman gewann 21:19 im German Bowl und konnte ihren 34. Sieg in Folge einfahren (GFL-Rekord). Der Titel kam nach 2011, 2012 und 2017 zum vierten Mal nach Schwäbisch Hall. Eine Mannschaft, die ausschließlich aus Hobby-Footballern besteht und unter der Woche normale Arbeitstätigkeiten verrichtet. Bei diesem mein Kollege Michael Bollenbacher einen genaueren Einblick bekam.

Und deshalb ist die Meisterschaft der Schwäbisch Hall Unicorns mein Sport-Highlight 2018. Ein Titelgewinn von Personen zwischen Handwerker-Arbeiten und Trainingszeiten.