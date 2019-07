Die Sportfreunde Goldscheuer in Kehl sind eine Institution im deutschen Tauziehen. In diesem Jahr wird der Verein 70 Jahre alt und lädt an diesem Wochenende zu seinem Turnier internationale Seilziehclubs ein.

Im badischen Goldscheuer trifft sich die Tauzieh-Welt. Maximal 700 Kilogramm darf ein Männer-Team auf die Waage bringen, verteilt auf acht Tauzieher. Bei den Frauen sind es in der niedrigen Klasse 520 Kilogramm. Im Schnitt sind das also 65 Kilogramm pro Athletin. Es geht nicht nur um Masse und Kraft. Taktik und Erfahrung spielen eine große Rolle. Die Schuhe müssen eine glatte Sohle haben. Stollen sind nicht erlaubt. Die Hände werden zum Schutz mit Harz eingeschmiert. Dauer 1:01 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Internationales Turnier im Tauziehen in Kehl-Goldscheuer Die Sportfreunde Goldscheuer in Kehl sind eine Institutition im deutschen Tauziehen. In diesem Jahr wird der Verein 70 Jahre alt und lädt an diesem Wochenende zu seinem Turnier internationale Seilziehclubs ein. Video herunterladen (2,4 MB | MP4) Am Samstagnachmittag kam der Favorit aus der Schweiz. Martin Arnold war schon Welt- und Europameister. Sein Team aus Engelberg dominierte die Vorrunde. Als letzter in der Reihe, als sogenannter Ankermann, ist er extrem wichtig. Seine Erfahrung hilft ihm Ruhe zu bewahren: "Wenn man die Ruhe nicht bewahrt, dann verliert man nur", erzählt er. Im Finale setzten sich die Schweizer souverän gegen ein niederländisches Team durch und waren damit die ersten Sieger an einem langen Tauzieh-Wochenende im kleinen Goldscheuer.