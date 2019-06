Die Footballer der Schwäbisch Hall Unicorns feierten am Samstagabend gegen die Stuttgart Scorpions den Derbysieg und damit die längste Siegesserie im deutschen Mannschaftssport.

Sie siegen und siegen und siegen: Die Schwäbisch Hall Unicorns gingen auch im Württemberg-Derby in Stuttgart als Gewinner vom Platz und stellten dadurch einen Rekord auf. 41 Erfolge in Serie: So viele hatte noch keine deutsche Mannschaft, egal in welcher Sportart.

Die letzte Niederlage kassierten die Unicorns am 8. Oktober 2016 im Meisterschaftsfinale. Danach übernahm Trainer Jordan Neuman das Team. Seitdem gab es nur noch Siege. Den mittlerweile 41. Erfolg am Stück verbuchte Schwäbisch Hall im Württemberg-Derby gegen die Stuttgart Scorpions mit 63:21.

Schwäbisch Hall Unicorns stellen Rekord auf

Damit stellen die Einhörner den Rekord der längsten Siegesserie im deutschen Mannschaftssport ein, den die Handballer des THW Kiel 2012 aufgestellt hatten.

Längste Siegesserien im deutschen Mannschaftssport 1. Platz: Schwäbisch Hall Unicorns, German Football League, 41 Siege (2017 bis heute)

2. Platz: THW Kiel, Handball-Bundesliga, 40 Siege (2011/2012)

3. Platz: Alba Berlin, Basketball-Bundesliga, 32 Siege (2000/2001)

4. Platz: FC Bayern München, Fußball-Bundesliga, 19 Siege (2013/2014)

5. Platz: Adler Mannheim, Deutsche Eishockey Liga, 15 Siege (2001/2002)

Unicorns hoffen auf dritte Meisterschaft in Folge

In den verbliebenen acht Spielen der Hauptrunde hoffen die Haller auf den Ausbau ihrer Serie, um zum sechsten Mal in Folge ins Finale der Playoffs zu kommen. Beim sogenannten German Bowl am 12. Oktober könnten die Schwaben dann ihren dritten Meistertitel in Folge gewinnen.