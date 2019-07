Longboarder Alex Dehmel aus Mainz lebt seinen Traum. Meistens irgendwo auf der Welt, am Samstag in Bruschied im Hunsrück. Mit 90 Kilometern pro Stunde auf dem Longboard bergab - für ihn ein "geiler Sport".

Alex Dehmel ist einer der Besten der Szene. Der Mainzer ist in der ganzen Welt unterwegs. Ein Extremsportler, ein Künstler, ein bunter Vogel, der die Freiheit und das Abenteuer liebt. Am Samstag war er bei den Deutschen Meisterschaften in Bruschied im Hunsrück unterwegs - einem 300 Seelendorf. "Ich fahre natürlich auch gern in schönen anderen Gegenden, aber zuhause ist es natürlich am Schönsten", verrät er.