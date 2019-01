Die Sportler des Jahres 2018 in Rheinland-Pfalz

Sie haben entschieden, wer Sportler, Sportlerin und Team des Jahres in Rheinland-Pfalz geworden ist. Die Sieger werden am 13. Januar ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen RP in der Sendung Flutlicht gekürt.