Drachenbootfahren ist inzwischen eine richtige Sportart. Die Boote sehen tatsächlich aus wie Drachen und greifen eine uralte chinesische Tradition auf. Mittlerweile sind die Drachen aber auf der ganzen Welt bekannt, wie auch in Nürtingen.

Dort fand der sogenannte "Drachenbootcup" auf dem Neckar statt. 35 Teams gingen bei über 30 Grad an den Start, darunter drei reine Frauenteams. Und eines ragte besonders heraus: Das Team "Flower-Power" war nicht nur unübersehbar, sondern auch unüberhörbar.

Beim Drachenboot geht es um den Teamgeist

Das Ziel beim Drachenbootfahren ist klar: Paddeln und gemeinsam Spaß haben. Ein bunter Mix aus erfahrenen Paddlerinnen und Neulingen startete für das Team "Flower-Power". Der Drache nimmt nur Fahrt auf, wenn der Teamgeist stimmt.

Der Drachenbootcup ist Spektakel und Balanceakt zugleich. Trotz guter Form verlor das Team "Flower-Power" das erste Rennen in Nürtingen knapp. Der Finaleinzug war nicht sicher, trotz des besonderen Trainingsplans von Trainer Hans-Willi, wie uns Paddlerin Yvonne Thoma verraten hat: "Vor jedem Zähneputzen zehn Liegestützen und wer es super kann, zwanzig. Und das haben wir versucht jeden Tag bis heute durchzuhalten." Fleißig Zähneputzen für den Finaleinzug.

Bunt wirds auch beim Kostümwettbewerb

Parallel zum Rennen auf dem Wasser wurde ein Kostümwettbewerb ausgetragen. Seifenblasen statt Joints beim Team "Flower-Power", das den dritten Platz machte. Dieser Erfolg beflügelte die Frauen-Truppe noch einmal, genau wie das zweite Rennen: Das Team "Flower-Power" schaffte es doch noch ins Finale. "Wir sind so froh, wir haben viel trainiert. Wir sind so motiviert gewesen, dass wir nochmal im Finale alles geben dürfen", freute sich eine der Flower-Power-Ladies.

Die Strecke ist 300 Meter lang, ein Steuermann hält das Boot auf Kurs und die Trommlerin gibt den Takt der ersten beiden Paddlerinnen an das gesamte Team weiter. Team "Flower-Power" musste sich am Ende eines langen Tages den anderen beiden Frauen-Teams geschlagen geben. "Wir sind schon etwas enttäuscht, dass muss man ganz ehrlich sagen. Wir wollten eigentlich den ersten Platz machen. Aber hat nicht sollen sein", zeigte sich eine der erschöpften Paddlerinnen enttäuscht. Doch neben dem sportlichen Ehrgeiz beim Wettkampf geht es in Nürtingen ja vor allem um eins: Den Spaß und die Gemeinschaft beim Drachenbootfahren.