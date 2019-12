April: Nach 16 Jahren in Regional- und Oberliga sicherte sich der SV Waldhof Mannheim die Meisterschaft der Regionalliga Südwest und schaffte damit den Aufstieg in den Profifußball. Das ganze gelang ihnen mit dem Sieg gegen Wormatia Worms bereits vier Spieltage vor Saisonende. Den Aufstieg in die 3. Liga feierten die Spieler des Traditionsvereins noch bis in die Morgenstunden des Ostersonntags hinein.

Imago Imago