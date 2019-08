per Mail teilen

Die beiden kleinwüchsigen Olympioniken Niko Kappel und Mathias Mester treten wieder gegeneinander an. "Die Halbstarken", Folge 4: Fußball-Challenge mit VfB-Stuttgart-Legende Günther Schäfer.

Dauer 8:09 min Fußball-Challenge mit VfB-Stuttgart-Legende Günther Schäfer Die beiden kleinwüchsigen Olympioniken Niko Kappel und Mathias Mester treten wieder gegeneinander an. "Die Halbstarken", Folge 4: Fußball-Challenge mit VfB-Stuttgart-Legende Günther Schäfer.

Sie messen gerade mal 140 Zentimeter und sind in ihren Sportarten doch die Größten. Niko Kappel, paralympischer Goldmedaillen-Gewinner im Kugelstoßen, und Mathias Mester, zweifacher Para-Weltmeister im Speerwurf. Die beiden sind dicke Kumpels und nennen sich selbst gerne scherzhaft die "zwei Halben".

Für SWR Sport treten sie erstmals gegeneinander an. In ungewohnten Sportarten, die sie größtenteils noch nie betrieben haben. Ein beinharter Wettkampf mit großem Spaßfaktor. In Folge 4 gibt es eine Fußball-Challenge. Coach ist die VfB-Stuttgart-Legende Günther Schäfer.