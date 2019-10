Darts-Sport der absoluten Spitzenklasse verspricht die "Warsteiner Darts Night" am Donnerstagabend in Wittlich. Das garantiert alleine schon das Teilnehmerfeld, das sich in der Eifel die Ehre gibt.

So geht Darts-Legende Raymond van Barneveld an den Start. Der 52-jährige Niederländer gewann in seiner langen Laufbahn viele Titel und ist fünffacher Weltmeister. "Barney", so sein Spitzname, wird auch in Wittlich zu seinem bekannten Walk-on-Song "Eye of the Tiger" die Bühne entern.

Viele bekannte Namen

Aber auch die anderen Teilnehmer könne sich sehen lassen. So sind unter anderem der englische Weltklassespieler Ian "Diamond" White, das deutsche Top-Talent Max "Maximiser" Hopp sowie Gabriel Clemens aus Saarwellingen mit von der Partie.

Clemens startet für den DV Kaiserslautern

Für Clemens ist das Event in Wittlich eine Art Heimspiel. Zwar ist der 36-Jährige ein gebürtiger Saarländer - was allerdings auch nicht weit entfernt ist, allerdings startet er für den DV Kaiserslautern, mit dem er 2014 und 2017 Deutscher Meister wurde.

Für die Pfälzer ist er indes nur am Start, wenn es seine Profi-Laufbahn zulässt, die er kürzlich eingeschlagen hat. Denn Clemens hat sich erst in diesem Winter als Industriemechaniker freistellen lassen, um seine ganze Kraft für eine professionelle Darts-Karriere beim Weltverband PDC einsetzen zu können.

Der "German Giant" will sich bei den Profis etablieren

Das soll kein einmaliges Experiment sein, sondern Clemens plant seine Profi-Karriere längerfristig. So hat der "German Giant", so sein Spitzname, vor, den Antrag im Februar erneut zu stellen, um weiter an seiner Darts-Karriere zu arbeiten.

In Wittlich kann er zeigen, was er drauf hat, bevor er ab Freitag beim großen Finale der "World Series of Darts" in Amsterdam an den Start geht. Doch zunächst geht es bei dem Show-Turnier in dem kleinen Städtchen, das zwischen Koblenz und Trier liegt, um die Ehre.