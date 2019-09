per Mail teilen

Karla Borger und Julia Sude sowie Bennet und David Poniwaz haben sich den deutschen Meistertitel der Beachvolleyballer gesichert. Im Finale der Damen setzten sich die an Nummer eins gesetzten Borger/Sude am Sonntag in Timmendorfer Strand auf dem mit 6300 Zuschauern prall gefüllten Center Court mit 2:1 (21:13, 24:26, 15:12) gegen Laura Ludwig und Margareta Kozuch durch.

Dabei machten die an Nummer eins gesetzten Borger/Sude zum Ende hin noch einmal unnötig spannend; sie vergaben im zweiten Satz zwei Matchbälle und lagen im dritten Durchgang scheinbar aussichtslos mit 5:9 hinten, um dann für eine erneute Wende zu sorgen. "Ich bin fertig mit den Nerven", sagte Julia Sude. Die Blockspielerin hatte lobende Worte für die unterlegenen Rivalinnen parat: "Die beiden haben richtig aufgedreht, nachdem wir sie im ersten Satz gut im Griff hatten." Einen Tag vor ihrem 32. Geburtstag erkämpfte Sude mit ihrer Partnerin ein Preisgeld von 10 000 Euro.

Die Poniwaz-Zwillinge siegen bei den Männern

Bei den Männern gewannen die Zwillinge Bennet und David Poniwaz das Finale gegen Jonathan Erdmann und Sven Winter mit 2:1 (21:14, 19:21, 15:9) und sorgten damit für eine riesige Überraschung. Die Vize-Weltmeister Julius Thole/Clemens Wickler beendeten die Meisterschaften auf Rang fünf, da sie zur Neuansetzung des Viertelfinals gegen das Duo Bergmann/Harms, das am Abend zuvor wegen Dunkelheit abgebrochen worden war, nicht mehr antraten.