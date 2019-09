Barfußwasserski ist seit mehr als 30 Jahren die Leidenschaft von Steffi Kirsch. Ein ungewöhnlicher Sport - in dem die Frau aus Schleich an der Mosel mit über 50 Jahren noch zur Weltspitze gehört.

Ihre Füße sehen ganz normal aus. Keine dicke Hornhaut, keine Schrammen. Und das auch, wenn das Boot mit 70 km/h übers Wasser donnert. Gut 20 Meter dahinter hängt Steffi Kirsch an einem Seil - auf blanken Füßen. Barfußwasserski ist seit mehr als 30 Jahren ihre Leidenschaft. 1988 wurde die Frau von der Mosel zum ersten Mal Weltmeisterin. Seitdem haben sich viele weitere nationale und internationale Titel dazu gesellt. Ob im Springen, dem Trick- oder Slalomfahren - auch mit über 50 fährt sie noch in der Elite mit.

Dauer 3:53 min Barfuß-Wasserski-Fahrerin Steffi Kirsch Barfuß-Wasserski-Fahrerin Steffi Kirsch

Ärztin auf Wasserwegen

Stürze gehört beim Barfußwasserski dazu. Steffi Kirsch hat sich aber noch nie schlimm verletzt. Kleine Blessuren kann sie am besten selbst behandeln - als Unfallchirurgin und Orthopädin ist sie auch an den Wettkampforten immer die Erste, die im Falle eines Unfalls gerufen wird. Zum Glück kommt das selten vor. Dafür trainieren die Wassersportler ausgiebig.

Zu Hause in Schleich an der Mosel ist Steffi Kirschs Revier. Hier trainiert sie meist schon vor der Arbeit. Allerdings nicht mehr ganz so ambitioniert wie früher, als sie bei Wind und Wetter draußen war. Der Rekord liegt bei minus 7 Grad. Da gefror sogar die Gischt am Bootsrand - trainiert wurde bei Wind und Wetter.

Kirsch – ein Barfußwasserski-Familie

Ihr heutigen Mann Franz hat sie für den Sport begeistert. Seitdem reisen sie von der Mosel bis Kanada und Australien zu den Events. Vor Ort erwartet sie dann meist eine schöne Kulisse - zumindest was die Landschaft angeht. Großen Zuschauerandrang gibt es beim Barfußwasserski nicht. Dafür genießen die Kirschs das familiäre Verhältnis - im wahrsten Sinne des Wortes. Denn inzwischen fährt auch Tochter Jacqueline (19 Jahre) auf höchstem Niveau mit.

Die Europameisterschaften in diesem Jahr könnte aber der letzte große Wettkampf für Steffi Kirsch sein. Mit über 50 Jahren liebäugelt sie mit dem Gedanken, ihre Laufbahn zu beenden. Ganz aufhören wird sie mit dem Barfußwasserskifahren aber wohl nie. Dafür liebst sie zu sehr, wenn es an den Füßen drückt und ihr die Gischt um die Nase spritzt.