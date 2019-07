Chiara Marino gilt als riesengroßes Badminton-Talent. Die 17-Jährige startet für die TuS Neuhofen und gehört bereits um Perspektivkader des Deutschen Badminton-Verbandes. Eine große Herausforderung für die Hoffnungsträgerin ist es, Sport und Schule unter einen Hut zu bringen.

Badminton ist Hochgeschwindigkeits-Sport. Über 300 Kilometer schnell ist der Ball, wenn er den Schläger von Chiara Marino verlässt. Die 17-Jährige ist topfit - und selbstkritisch. Mitunter geht sie mit sich selbst hart ins Gericht.

"Professionell und zielstrebig"

Diese Mentalität zahlt sich aus: Seit Jahren gehört Marino zu Deutschlands Top-Talenten. Der Teenager spielt bereits weltweit Turniere. Julian Degiuli, ihr Lehrer-Trainer vom Heinrich-Heine-Sportgymnasium in Kaiserslautern, hält große Stücke auf seine Schülerin: "Was das Training anbelangt ist sie einfach sehr professionell eingestellt. Was Terminplanung angeht, ist sie auch sehr zielstrebig."

Bis zu zehn Trainings-Einheiten pro Woche stehen am Lauterer Sportgymnasium an, unter anderem auch im Kraftraum. Das straff organisierte Programm beginnt für Marino an zwei Tagen besonders früh. "Das Frühtraining, dass vor der Schule stattfindet,beginnt um viertel vor sechs. Ich stehe dann so um kurz nach fünf auf, esse dann ein bisschen was, damit ich nicht ganz ohne Energie ins Training gehe. Und nach dem Training beeile ich mich dann, denn ich muss um acht Uhr in die Schule", erzählt Marino.

Der große Traum von Olympia

Diese harte Arbeit soll Früchte tragen. Nächstes Jahr steht die U-17-EM an. Und darüber hinaus hat Chiara Marino ein ganz großes Ziel. "Sportlich gesehen wäre mein großer Traum schon, bei Olympia dabei zu sein." Dafür braucht sie enorm viel Geduld - im Hochgeschwindigkeits-Sport Badminton.