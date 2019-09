per Mail teilen

Der Stuttgarter Footballspieler Jakob Johnson hat vor kurzem sein Debüt in der NFL gegeben. Im Interview spricht der 24-Jährige vom Alltag bei den New England Patriots, seinem ersten NFL-Einsatz und von Maultaschen.

5:00 Uhr. Jakob Johnson steht auf. Eine halbe Stunde später kommt er am Trainingsgelände der New England Patriots an. Johnson ist meistens einer der ersten Spieler, die morgens zum Training eintreffen. Als Frühaufsteher ist der gebürtige Stuttgarter nicht allein. Bei einer offenen Pressekonferenz scherzt er: "Ich glaube, manche von den Coaches gehen gar nicht nach Hause."

Nach der letzten Team-Einheit am Nachmittag geht das 116 Kilogramm schwere Kraftpaket zum Gewichtheben. Danach schaut er zur Erholung Filme. Um 21:00 Uhr geht der ehemalige Spieler der Stuttgart Scorpions ins Bett.

Home sweet home

Ungefähr 6.000 Kilometer liegen zwischen Stuttgart und Foxborough. Johnson hat nach wie vor guten Kontakt zu seiner Heimat: "Ich habe immer noch gute Beziehungen zu meinen Jungs bei den Scorpions." Seine besten Freunde spielen nach wie vor für die Schwaben.

Die traditionelle deutsche Küche vermisst der Fullback auch ab und an. "Für Würstchen mit Kartoffelsalat, Käsespätzle und Maultaschen würde ich einiges geben", erzählt Johnson.

Stay focused

Der erste Einsatz in einem NFL-Pflichtspiel ist für die meisten Footballer etwas ganz Besonderes. Bei Johnson war das nicht anders. Für große Emotionen habe er bei seinem Debüt jedoch keine Zeit gehabt. Dafür sei er viel zu sehr konzentriert darauf gewesen, einen guten Job zu machen.

Ein bisschen Nervosität war dabei, aber für große Emotionen blieb keine Zeit. Jakob Johnson

Auch beim Blick in die Zukunft bleibt der 1,91 Meter große Offensivspieler fokussiert. Er habe lediglich kurzfristige Ziele. Morgen klingelt der Wecker wieder. Da möchte der Deutschamerikaner erneut "angreifen und das beste aus dem Tag machen." Und weiter: "Ich werde alles dafür geben, meinen Körper und Geist optimal vorzubereiten um gegen die Buffalo Bills (Sonntag, 19:00 Uhr) ein gutes Spiel zu machen.