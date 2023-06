Zehnkämpfer Leo Neugebauer hat in Austin den 39 Jahre alten Deutschen Rekord von Jürgen Hingsen geknackt und sich in den Fokus vor der WM in Budapest gerückt.

