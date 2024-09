Yemisi Ogunleye: "Ich bin die gleiche geblieben"

Wer im Kugelstoßen der Frauen die 20 Meter knackt und Olympiasiegerin wird, der könnte mit Recht behaupten, alles erreicht zu haben. Doch Yemisi Ogunleye ist trotz ihrer Erfolge weit davon entfernt ans Aufhören zu denken: "Ich habe erst vor vier Jahren meine Technik im Stoßen umgestellt, ich bin noch nicht bei 100 Prozent angekommen. Das treibt mich an, die Kugel auch jenseits der 20 Meter zu stoßen."

Ausruhen ist für die Kugelstoßerin also nur im Club der Besten eine Option.

Nach der Erholungspause wartet 2025 mit der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio schon der nächste Höhepunkt auf die Mannheimerin: "Da schlummert noch was in mir, es kann also weitergehen und darauf freue ich mich."