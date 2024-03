Am Wochenende finden die Leichtathletik-Hallen-Weltmeisterschaften in Glasgow statt. Mittendrin die erst 21-Jährige Weitspringerin Mikaelle Assani. Die Karlsruherin hat sich in der bisherigen Hallensaison mit ihren Leistungen in die Weltspitze katapultiert. Marcel Fehr aus der SWR Sportredaktion hat die talentierte Frohnatur Zuhause und bei ihrem Abschlusstraining besucht.