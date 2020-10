Am Wochenende wurde bekannt, dass es im Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW) – einen Verdacht auf sexuelle Gewalt gegen Sportlerinnen gibt. Um Welche Sportart es sich handelt wurde noch nicht veröffentlicht. Martin Thiel Es gilt die Unschuldsvermutung – deshalb gibt der LSVBW noch keine Namen heraus und nennt die Sportart nicht in der es zu sexualisierter Gewalt gekommen sein soll. Man hat aber aus Fehlern der Vergangenheit gelernt und deshalb will der Verband möglichst früh transparent mit den neuen Vorfällen umgehen. Unter Verdacht steht ein angestellter Trainer des Landessportverbands Baden-Württemberg (LSVBW) und weitere Personen aus dem Leistungssport die nicht beim Verband angestellt sind. Nachdem die Vorwürfe über Vertrauenspersonen an den LSVBW herangetragen wurden, hat dieser jetzt ein Mehrstufiges Prüfverfahren gestartet. Eine Taskforce untersucht die Vorwürfe, es werden Betroffene und Beschuldigte angehört, Psychologen eingeschaltet und rechtliche Schritte geprüft. Am Ende könnte eine Strafanzeige gegen die Beschuldigten stehen, die ggfs. Im Laufe der Untersuchung freigestellt werden. Noch stehen die Untersuchungen aber am Anfang. Mitte letzter Woche wurden die Vorwürfe bekannt. Mehr Informationen gibt der LSVBW zum jetzigen Zeitpunkt nicht an die Öffentlichkeit, um Spekulationen zu vermeiden und alle Betroffenen zu schützen.