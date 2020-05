Vor-Wahlkampf in der Bade-württembergischen Regierung

Je länger die Corona-Krise andauert, desto deutlicher werden die Risse in der grün-schwarzen Landesregierung in Baden-Württemberg. Zehn Monate vor der nächsten Landtagswahl beginnt auch eine Art Vor-Wahlkampf, bei dem sich vor allem die CDU versucht, in Stellung zu bringen. Über die nicht immer in die gleiche Richtung stürmende Regierungsmannschaft von Grünen und CDU in Baden-Württemberg berichtet Knut Bauer: Geld schießt Tore – diese goldene Regel aus dem bezahlten Fußball hat längst auch die Politik erreicht. Wenn es nicht rund läuft in der grün-schwarzen Mannschaft und das Geraune unter den Mitspielern zunimmt, hilft eine Finanzspritze wie beim jüngsten Corona-Hilfspaket: O-Ton 1 Und doch fällt es dem Trainer Winfried Kretschmann in Zeiten der Krise immer schwerer, die Ordnung in seiner Mannschaft zu halten. Vor allem Susanne Eisenmann im Sturm prescht unermüdlich vor und macht mit ihrem Offensivdrang deutlich, dass sie als CDU-Spitzenkandidatin selbst Ambitionen auf den Trainerjob hat. Die CDU-Fraktionsvize Nicole Razavi hält ihr dafür als beinharte Abwehrspielerin den Rücken frei: O-Ton 2 Das sorgt bei den grünen Mannschaftskollegen für Unmut. Spielt Eisenmann nun als Kultusministerin noch im Team oder versucht sie neben dem Spielfeld als CDU-Spitzenkandidatin zu punkten, fragt sich der Grünen-Abgeordnete Thomas Poreski: O-Ton 3 Er kritisiert offen Eisenmanns Vorstoß in Sachen Kita-Öffnungen und stellt fest: O-Ton 4 Wenig strukturiert ist in der grün-schwarzen Regierungsmannschaft auch das Vorgehen beim Thema Gastronomie. Dass im neuen Hilfspaket nun 330 Millionen Euro für die Gastronomie vorgesehen sind - diesen Treffer hält Fraktionschef Wolfgang Reinhart der CDU zugute, die bei diesem Thema wochenlang auf Angriff gespielt hat: O-Ton 5 Also doch eine Art Vorwahlkampf im laufenden Spiel? O-Ton 6 Doch der Ton im Team wird rauer. Den Grünen-Vorschlag für einen Tourismusgipfel hat die CDU-Fraktion um Nicole Razavi mit einem straffen Abwehrriegel abgeblockt: O-Ton 7 Nach dem letzten Tor mit dem neuen Corona-Hilfspaket ist erst mal wieder Ruhe eingekehrt. Was den Co-Trainer aber immer mehr Schweißperlen kostet. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz: O-Ton 8 Aufgabe von Fraktionsvorsitzenden aus Oppositions-Mannschaften ist es dagen, die Probleme des Regierungsteams offenzulegen. Das hat SPD-Fraktionschef Andreas Stoch diese Woche getan: O-Ton 9 Ein Vorwurf, den der erfahrene Winfried Kretschmann gerade noch einmal abwehren kann. Indem er auf das Team verweist, das er bis 2016 trainiert hat: die grün-rote Regierungsmannschaft: O-Ton 10