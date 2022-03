Volleyball Finale Rückspiel live am 22.3.: Stuttgart - Istanbul

per Mail teilen

Finale im CEV-Pokal: Das Rückspiel der Stuttgarterinnen von Allianz MTV gegen Istanbul im SWR Sport-Livestream. Dienstag, den 22. März 2022 ab 19 Uhr.

Nach dem Halbfinal-Sieg gegen Mladost Zagreb stehen die Stuttgarterinnen im Finale des CEV-Pokal und treffen auf das türkische Team von Eczacibaşi Dynavit Istanbul. Es ist eine Premiere für das Team aus Stuttgart: Erstmals steht es im CEV-Pokal-Finale.

Stuttgart peilt das Triple an

Das Triple aus deutschem Meistertitel, dem deutschen Volleyball-Pokalsieg und dem Sieg im europäischen CEV Pokal - das kann der Allianz MTV in dieser Saison schaffen. In der Bundesliga sind sie als einziges Team ungeschlagen Tabellenführer, das Pokalfinale gegen den Dresdner SC steht noch an und das CEV-Pokalfinale zeigt der SWR live im Stream.

Volleyball CEV-Pokal im SWR Sport Livestream

SWR Sport überträgt das Final-Rückspiel aus Stuttgart am 22. März ab 19 Uhr auf swr.de/sport und im SWR Sport YouTube Kanal sowie der ARD/SWR Mediathek. Zudem es ist via HbbTV/Red Button auch auf dem Fernseher abrufbar.

Kommentatoren: Julius Richter, Tobias Bachmann