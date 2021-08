per Mail teilen

Herausforderung für Hoffenheim

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim treten im Kampf um den Einzug in die neue Gruppenphase der Champions League zunächst auswärts in Malmö an. Das Spiel beim schwedischen Rekordmeister FC Rosengård ist eine anspruchsvolle Aufgabe.

SWR Livestream, SWR Sport YouTube & HbbTV/Red Button

FC Rosengård gegen TSG Hoffenheim. Das Hinspiel im webexklusiven Livestream von SWR Sport. Im SWR Sport YouTube Kanal. Via HbbTV/Red Button auch auf dem Fernseher abrufbar. Dienstag, den 31. August 2021 ab 19 Uhr.

Hinweis zum Rückspiel:

Das Rückspiel Hoffenheim - Rosengård zeigt SWR Sport am Mit., den 8.September ab 19 Uhr auch im webexklusiven Livestream