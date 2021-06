per Mail teilen

Das Rennen der Männer in der Elite-Klasse um die Deutsche Straßen-Rad-Meisterschaft. Am 20. Juni ab 14:30 Uhr im Livestream von SWR Sport.

Kommentator: Moritz Cassalette

Experte: Fabian Wegmann

Rad-DM - Highlights im SWR Fernsehen

Eine Zusammenfassung der Elite-Rennen der Frauen & Männer gibt es am So., den 20.6. ab 16:30 Uhr in SWR Sport extra im SWR Fernsehen.