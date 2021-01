Die internationale Leichtathletik-Weltklasse startet zur IAAF World Indoor Tour Gold mit dem Meeting in der Karlsruher Europahalle. Karlsruhe ist eine von insgesamt fünf Stationen dieses Top-Hallencircuits weltweit. In 12 Disziplinen gehen die internationalen Stars an diesem Freitagabend an den Start.

Laufen, Springen & Stoßen - 12 mal Hochspannung Bei den Frauen stehen folgende Disziplinen auf dem Programm: 60 Meter, 60 Meter Hürden, 1.500 Meter, 3.000 Meter, Dreisprung und Kugelstoßen.

Die Männer messen sich über 60 Meter Hürden, 400 Meter, 800 Meter, 3.000 Meter sowie im Weit- & Stabhochsprung. Weltmeister, Europameister, Deutsche Meister und Athleten aus der Region Gemeldet haben für die 1.500 Meter u.a. Gesa Felicitas Krause (Silvesterlauf Trier, 3. WM 2019 über 3000m Hindernis). Im Weitsprung treten u.a. der kubanische Hallenweltmeister von 2018, Juan Miguel Echevarria, der Europameister von 2018, Miltiadis Tentoglou (Griechenland), sowie Fabian Heinle (Silber EM 2018, VfB Stuttgart) an. Erstklassige Besetzung Über die 60 Meter trifft die britische Sprinterin Dina Asher-Smith (Gold WM 2019 über 200 Meter, Gold bei der EM 2018 über 100, 200 und mit der 4-x-100-Meter-Staffel) unter anderem auf Ewa Swoboda (Halleneuropameisterin 2019, Polen) und die deutsche Sprint-Staffel-Europameisterin von 2012 und mehrfache Deutsche Meisterin, Tatjana Pinto (LC Paderborn). Pascal Martinot-Lagarde (Europameister 2018, Frankreich) sowie Andrew Pozzi (Hallenweltmeister 2018, Großbritannien) gehen über 60 Meter Hürden an den Start. Christoph Kessler von LG Region Karlsruhe ist über die 800 Meter im international besetzten Starterfeld dabei.

Live: Online, YouTube & in der ARD/SWR Mediathek Der SWR zeigt das internationale Leichtathletik Hallenmeeting aus Karlsruhe am 29. Januar 2020 ab 18:35 Uhr in kompletter Länge im Livestream auf SWR.de/Sport, bei YouTube SWR Sport und in der ARD/SWR Mediathek. Die Kommentatoren sind Michael Bollenbacher und Marius Zimmermann.