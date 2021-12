Live: Leichtathletik Indoormeeting Karlsruhe am 28.01.22 ab 20 Uhr

Zum 38. Mal geht die internationale Leichtathletik-Weltklasse in Karlsruhe an den Start. SWR Sport übertragt das Event am 28.01.22 ab 20 Uhr live.

Karlsruhe ist eine von insgesamt sieben Stationen dieses Top-Hallencircuits weltweit. Und die einzige in Deutschland. Hier beginnt die IAAF World Indoor Tour Gold mit dem Meeting in der Karlsruher Messehalle. Zusage von Stabhochsprung-Star Duplantis Einer der Topathleten, die Ihrer Zusagen erteilt haben, ist der schwedisch-us-amerikanische Stabhochsprung-Star Armand Duplantis (Weltrekordhalter Stabhochsprung in der Halle und im Freien sowie Olympiasieger 2020). 12 Disziplinen an einem Abend Insgesamt 12 Disziplinen werden von den internationalen Stars an diesem Freitagabend absolviert. Die Frauen werden im Rahmen der World Indoor Tour Gold über die 60 Meter Hürden, 400 Meter, 1.500 Meter sowie im Hochsprung an den Start gehen. Als Zusatzdisziplinen wird es die 60 und 800 Meter geben. Die Männer werden im Rahmen der Tour über die 800 und 3.000 Meter sowie im Stab- und Dreisprung um Punkte für den Gesamtsieg kämpfen. Als Zusatzdisziplinen darf sich das Publikum auf die 60 Meter Hürden und Weitsprung freuen. SWR überträgt live SWR Sport zeigt das Leichtathletik Hallenmeeting am 28. Januar 2022 ab 20 Uhr im Livestream auf swr.de/sport und im SWR Sport YouTube Kanal, der ARD/SWR Mediathek und es ist via HbbTV/Red Button auch auf dem Fernseher abrufbar. Kommentatoren: nnb