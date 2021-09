Live: TSG Hoffenheim - FC Rosengård , 8.9. ab 19 Uhr

per Mail teilen

Jetzt gilt es für die Hoffenheimerinnen: Gruppenphase oder das CL-Aus? Das Rückspiel, 2. Runde in der Qualifikation der Frauen-Champions-League. Hoffenheim empfängt Schwedens Fußball-Rekordmeisterinnen. Live im SWR Sport Stream am 8.9.2021 ab 19 Uhr.

TSG Hoffenheim gegen FC Rosengård

Nach dem 3:0 im Hinspiel in Malmö kann Hoffenheim gelöst in das Rückspiel gehen - und muss doch aufpassen, dass die Schwedinnen den Spieß in Sinsheim nicht umdrehen.

Kommentatorin: Christina Graf

Das Rückspiel - im webexklusiven Livestream von SWR Sport. Im SWR Sport YouTube Kanal. Via HbbTV/Red Button auch auf dem Fernseher abrufbar.

Hinspiel Relive in ARD Mediathek & bei SWR Sport YT

Das Hinspiel Rosengård - Hoffenheim v. 31.8. kann man im Nachhinein auch in der ARD Mediathek und bei YouTube nochmal im Relive anschauen.