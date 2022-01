Livestream ab 18 Uhr: SG BBM Bietigheim - MKS Zaglebie Lubin

per Mail teilen

Im dritten Spiel der dritte Sieg? SWR Sport überträgt das Spiel der SG BBM Bietigheim in der European League gegen das polnische Team MKS Zaglebie Lubin am Samstag, den 22. Januar 2022, ab 18 Uhr im Livestream.

Tabellenführer Bietigheim in Topform

Die SG BBM Bietigheim schwimmt auf einer Erfolgswelle. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Gruppe B der European League ist Bietigheim Tabellenführer. Nach dem Auftaktsieg gegen Titelverteidiger Nantes in der European League Gruppenphase schlägt der Tabellenführer der Handball Bundesliga Frauen auch das rumänische Team CS Minaur Baia Mare.

28 Pflichtspiele in Folge keinen Punkt abgegeben

MKS Zaglebie Lubin (Polen), die Gegnerinnen am 22. Januar, haben bislang noch kein Spiel in der Guppenphase der European League gewinnen können. Wogegen die SG BBM bislang international und national eine Saison ohne Niederlage und Unentschieden hinlegt und eine beeindruckende Serie ausbaut: 28. Pflichtspiele in Folge ungeschlagen.

SWR überträgt live

SWR Sport zeigt die Frauen der SG BBM gegen das Team aus Lubin am 22. Januar 2022 ab 18 Uhr im Livestream auf swr.de/sport und im SWR Sport YouTube Kanal sowie der ARD/SWR Mediathek. Zudem es ist via HbbTV/Red Button auch auf dem Fernseher abrufbar.

Auch alle weiteren Spiele der SG BBM Bietigheim in der Gruppenphase gibt es im SWR Sport Livestream.

Von den 16 Teams in den vier Gruppen kommen die besten Acht ins Viertelfinale der European-League (EL), die bis vor 2020 unter den Namen EHF-Cup lief.

Kommentator: Martin Maibücher