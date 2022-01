Livestream: Handball SG BBM Bietigheim - Baia Mare, 15.01.22 ab 16 Uhr

Heimpremiere für die Frauen der SG BBM Bietigheim in der European League. SWR Sport überträgt das Spiel der Schwäbinnen gegen gegen CS Minaur Baia Mare am Samstag, den 15. Januar 2022, ab 16 Uhr im Livestream.





Traumstart in der Gruppenphase

Der Bundesligatabellenführer von der Enz hatte im ersten Spiel der Gruppenphase den European-League-Titelverteidiger aus Nantes in Frankreich geschlagen und damit den 26.(!) Pflichtspielsieg in Serie perfekt gemacht. Als ersten Gast in der Heimarenea in Ludwigsburg empfangen die Württembergerinnen am Samstag, den 15.01.2022, das Topteam aus Baia Mare. Die Rumäninnen waren im letzten Jahr im Final4 der European League und haben ihr Auftaktspiel in der Gruppenphase gegen Lubin auch gewonnen.

Freie Auswahl für Trainer Gaugisch

Bietigheims Trainer Markus Gaugisch kann im Spiel gegen CS Minaur Baia Mare mit der besten Besetzung an den Start gehen, da es aktuell keine Verletzten oder Quarantäneausfälle gibt.

Von den 16 Teams in den vier Gruppen kommen die besten Acht ins Viertelfinale der European-League (EL), die bis vor 2020 unter den Namen EHF-Cup lief.

SWR überträgt live

SWR Sport zeigt die SG BBM gegen Baia Mare am 15. Januar 2022 ab 16 Uhr im Livestream auf swr.de/sport und im SWR Sport YouTube Kanal sowie der ARD/SWR Mediathek. Zudem es ist via HbbTV/Red Button auch auf dem Fernseher abrufbar.

Auch alle weiteren Spiele der SG BBM Bietigheim in der Gruppenphase gibt es im SWR Sport Livestream.

Kommentator: Andreas Köstler