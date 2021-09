4. Spieltag in der Frauen-Bundesliga: SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg. Live am 2.10.2021, ab 13 Uhr im SWR Sport-Stream.

Freiburg ist für Überraschungen immer gut Schweres Spiel für die Freiburgerinnen am 4. Spieltag: Wolfsburg hat bislang alle Spiele gewonnen - ohne ein Gegentor zu kassieren. Der SC hat nur ein Tor geschosse: am ersten Spieltag gegen die TSG Hoffenheim. Punkte konnte die Breisgauerinnen in der laufenden Saison noch keine erringen.

Aber: Im letzten Heimspiel gegen Wolfsburg vor einem Jahr gelang den Frauen vom SCF ein 1:1. Es ist mal wieder Zeit für eine Überraschung. SWR Livestream & bei YouTube SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg. Im exklusiven Livestream von SWR Sport. Im SWR Sport YouTube Kanal. Via HbbTV/Red Button auch auf dem Fernseher abrufbar. Samstag, den 2. Oktober 2021 ab 13 Uhr.

Kommentatorin: Ann-Kathrin Rose