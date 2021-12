Südbaden empfängt Nordbaden. SWR-Topspiel am 12. Spieltag der Frauen-Bundesliga. Fußball live am 18.12.2021, ab 13 Uhr im SWR Sport-Stream.

Freiburg 2 x daheim - Hoffenheim 2 x auswärts

Nachdem Hoffenheim am 11. Spieltag schon ein badisches Duell beim SC Sand hatte, darf der SC Freiburg zweimal hintereinander zuhause im Dreisamstadion spielen. Nach dem 1. FC Köln (am 10.12.) kommt am 18.12. das Topteam aus Hoffenheim in den Breisgau.



SWR Livestream

SC Freiburg gegen TSG 1899 Hoffenheim. Im exklusiven Livestream von SWR Sport. Im SWR Sport YouTube Kanal. Via HbbTV/Red Button auch auf dem Fernseher abrufbar.

Samstag, den 18. Dezember 2021 ab 13 Uhr.

