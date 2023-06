Der VfB Stuttgart hat gute Chancen, auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga zu spielen. Der Tabellen-16. der abgelaufenen Spielzeit gewann das Relegations-Hinspiel gegen den Hamburger SV am Donnerstag daheim 3:0 (1:0).

