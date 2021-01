In der Datenäffare beim VfB Stuttgart werden Vorwürfe laut. Involviert sein sollen auch hohe Vereinsfunktionäre. Jetzt könnte es auch für den VfB Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger eng werden. Laut einem Bericht der Stuttgarter Zeitung sind die Ermittlungen der Berliner Kanzlei Esecon in der Datenaffäre sowohl von Teilen des Präsidiums als auch vom Vorstand mehrfach behindert worden. So wurden zum Beispiel Dokumente nicht in gewünschter Form zur Verfügung gestellt. Um nachweislich Manipulation ausschließen zu können, sollten IT-Zugänge übergangsweise deaktiviert werden – dies habe Hitzlsperger abgelehnt. All das geht aus dem Esecon-Zwischenbericht vor, der der Stuttgarter Zeitung vorliegt. Hintergrund der Ermittlungen ist die vom kicker aufgedeckte Weitergabe von zehntausenden von Mitgliederdaten an Dritte. Der Vereinsbeirat hatte übrigens bereits angekündigt, über Präsidentschaftskandidaten erst nach Aufklärung der Datenaffäre zu entscheiden.