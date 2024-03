VfB-Machtkampf: Vereinsbeirat kritisiert Aufsichtsrat

per Mail teilen

Der interne Machtkampf beim Bundesligadritten VfB Stuttgart geht in die nächste Runde. Nachdem der Aufsichtsrat am Dienstag Tanja Gönner zur neuen Vorsitzenden des Gremiums anstelle des Vereinspräsidenten Claus Vogt gewählt hatte, gehen nun Vogt und der Vereinsbeirat in die Offensive.