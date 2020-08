per Mail teilen

Gehts ihnen auch so? Es ist Sommerpause in der Fußball-Bundesliga aber bei ihrem Klub tut sich nicht viel. Also nicht nur, dass gerade erst langsam alle mit der Vorbereitung beginnen, aber es gibt auch kaum Transfernews. Ihr Eindruck trügt nicht wirklich. Julia Metzner hat sich mal bei unseren Klubs im Südwesten umgeguckt...