Mainz-05-Verteidiger Ridle Baku verhandelt mit dem VfL Wolfsburg über einen Wechsel. Der 22-Jährige könnte die Lücke füllen, die die langwierigen Verletzungen von William und Kevin Mbabu bei den Niedersachsen gerissen haben. Entsprechende Gespräche bestätigte Mainz-05-Sportvorstand Rouven Schröder am Sonntag in der "Mainzer Allgemeinen Zeitung". Der deutsche Junioren-Nationalspieler zählte auf der rechten Abwehrseite zu den Stammkräften bei Mainz 05 - in 30 Bundesliga-Spielen schoss er ein Tor.