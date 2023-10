per Mail teilen

Das große Ziel der deutschen. Turnerinnen war die Qualifikation mit dem Team für die Olympischen Spiele in Paris im nächsten Jahr. Dafür hätten sie bei der WM in Antwerpen unter die besten 12 Mannschaften kommen müssen. Am Ende wurde es nur der 13. Platz aber nur 2/10 haben dem DTB-Team fürs Olympia-Ticket gefehlt. Ganz bitter und Danach flossen doch bestimmt die Tränen, oder?