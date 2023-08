per Mail teilen

Der TSV Schott Mainz erlebte eine irre und zugleich bittere Generalprobe für das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag 15.30). Am Dienstagabend unterlagen die Mainzer beim FSV Frankfurt 3:4. Besonders kurios: Erst in der 90. Minute erzielte Schott die 3:1-Führung, kassierte in der zehnminütigen Nachspielzeit aber dann noch drei Gegentore.