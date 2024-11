TSG Hoffenheim empfängt Olympique Lyon in der Europa League

In der Fußball Europa League empfängt die TSG Hoffenheim am Donnerstagabend (21:00 Uhr) den siebenmaligen französischen Meister Olympique Lyon. In der Bundesliga befinden sich die Kraichgauer nach einem schwierigen Saisonstart in der Abstiegszone. Auf internationaler Bühne soll nun die Wende gelingen.