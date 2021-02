per Mail teilen

Handball:

National Torwart Johannes Bitter verlässt den TVB Stuttgart

Martin Thiel

Nach 5 ½ Jahren in Stuttgart ist zum Saisonende Schluss.

Johannes Bitter wird seinen Vertrag nicht verlängern.

Heute präsentierte der Der TVB Stuttgart mit dem 25- Jährigen Schweden Tobias Thulin einen Nachfolger. Thulin der einen 3 Jahres Vertrag erhält, kennt die HBL, er kommt, vom Liga Konkurrent Magdeburg

Ab der kommenden Saison soll er in die Fußstapfen des 38 Jährigen Johannes Bitter treten.

Wohin es den Weltmeister von 2007 zieht ist noch unklar.

Es ist ein offenes Geheimnis das Bitter gerne wieder zurück nach Hamburg würde wo seine Familie lebt. Der 38 Jährige hat aber auch Kontakt zum FC Barcelona.

Die Katalanen wurden durch seine guten Leistungen bei der WM in Ägypten auf den 2,05 m großen Torhüter aufmerksam.