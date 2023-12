"Tor in Stuttgart" - letzter Heimsieg des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen

Am 16. Mai 1992 wurde der VfB durch einen 2:1-Sieg in Leverkusen Meister – am letzten Spieltag machten die Schwaben einen 0:1-Rückstand wett und kamen in der 86. Minute durch den Kopfball von Guido Buchwald zum entscheidenden Treffer, und dass, obwohl der VfB nach einer Roten Karte für Matthias Sammer in Unterzahl spielte. Unvergessen auch die halsbrecherische Fallrückzieher-Rettungstat von Günther Schäfer auf der eigenen Torlinie.