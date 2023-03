Tom Bartels und Sven Hannawald zeigen ihren Arbeitsplatz an der Schanze

per Mail teilen

SWR Sportreporter Tom Bartels kommentiert seit vielen Jahren für die ARD nicht nur die Fußballbundesliga und internationale Fußball-Highlights, sondern auch internationale Skisprungwettbewerbe. Einer seiner spektakulärsten Einsätze: 16. Dezember 2022 - weil Bartels das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft aus Katar live kommentierte, kam sein Livekommentar des Skispringens in Engelberg am Tag zuvor aus der Wüste. Eine absolute Ausnahme, die der großen Entfernung geschuldet war.

Normalerweise steht die Reporterkabine direkt an der Schanze. Wie Tom Bartels dort zusammen mit ARD Skisprung-Experte Sven Hannawald arbeitet, sehen Sie im Video, das die beiden beim Weltcup in Rasnov aufgenommen haben. Diese Woche ist das Duo bei der nordischen Ski-WM in Planica im Einsatz.