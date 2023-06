Thorsten Leibenath von ratiopahrm Ulm: "Nicht chancenlos" im Finale

Die Ulmer Basketballer sorgen gerade deutschlandweit für Furore und im Raum Ulm für große Euphorie. Das Team von ratiopharm Ulm steht nun im Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen Bonn. Am Freitag das erste Spiel der Finalserie in Bonn. Wer zuerst drei mal gewinnt, ist Meister. Als gestern Abend der Vorverkauf für das Ulmer Heimspiel am 14. Juni begann, war die ratiopharm-Arena mit 6.000 Plätzen innerhalb von einer Minute ausverkauft. Am Telefon ist der Sportdirektor von ratiopharm Ulm, Thorsten Leibenath.