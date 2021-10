Platz 12 nach 7 Spieltagen. Klingt erstmal so geht so für den VfB Fan. Aber die zweite Saison nach Wiederaufstieg ist ja bekanntermaßen die schwerste - zumindest sind schon einige daran gescheitert. Der VfB ist aber auf gar keinem so schlechten Weg findet meine Kollegin Julia Metzner. Und deswegen gibts für die VfB Fans auch erstmal was auf die Ohren...