Der SV Waldhof Mannheim hat den dritten Heimsieg hintereinander in der 3. Liga verpasst, blieb beim 2:2 (1:1) gegen den MSV Duisburg aber zum vierten Mal in Serie ungeschlagen. Den erhofften Anschluss an das vordere Tabellendrittel verpassten die Mannheimer in einer unterhaltsamen Begegnung jedoch.