Der SV Waldhof Mannheim konnte seinen positiven Lauf in der 3. Liga nicht fortsetzen. Im Nachholspiel des 9. Spieltags unterlagen die Mannheimer beim SV Meppen mit 0:2. An Chancen mangelte es dem SV Waldhof am Dienstagabend im Emsland nicht. Doch zum einen fehlte dem Team von Trainer Patrick Glöckner im Abschluss die Präzision, und in manchen Situationen auch das Glück. Meppen dagegen agierte effizient und verlässt nach dem Heimsieg gegen die Kurpfälzer die Abstiegszone in der 3. Liga.