Steil! Der SWR Fußball-Podcast - mit Arsenal-Keeper Bernd Leno

Bernd Leno vom FC Arsenal fiebert dem Re-Start der Premier League entgegen. Der in Bietigheim-Bissingen geborene Torhüter spricht im SWR-Fußball-Podcast "Steil!" über sein Leben in Quarantäne und seine neue Heimat in London.