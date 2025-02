Der SSV Ulm 1846 Fußball holte nur einen Sieg aus den letzten zehn Spielen in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Am Sonntag (13:30 Uhr) trifft das Team von Trainer Thomas Wörle auswärts auf den formstarken 1. FC Nürnberg. In der Hinrunde verloren die Ulmer das Spiel in der neunten Minute der Nachspielzeit mit 2:1, das wollen sie jetzt wieder gut machen.