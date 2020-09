Aus dem Spiel Fußball ist ein globales Business geworden. Einzelne Spieler werden für Millionen-Summen zwischen Vereinen gehandelt. Und die Spielerberater verdienen fleißig mit. "Sport erklärt" widmet sich dem milliardenschweren Transfermarkt im Fußball-Business.

Wer ist der mächtigste Mann auf dem Transfermarkt? Für wen wurde erstmals eine Ablöse und für wen die höchste Ablöse aller Zeiten bezahlt? Diese Folge von "Sport erklärt" zeigt auf, wie der Transfermarkt im Profifußball funktioniert, wann er entstanden ist und welche irrsinnigen Summen inzwischen im Spiel sind. Im Milliarden-Geschäft Profifußball nehmen Spielerberater eine immer größere Rolle ein, vor allem bei Vertragsverhandlungen und Transfers. Ein Name, der dabei häufig fällt, ist Mino Raiola. Er ist der Berater einer Ansammlung von Top-Stars, die Millionen verdienen und für Ablösen in kaum greifbaren Höhen den Verein wechseln. Der Italiener Raiola hat sich selbst zum Star einer Szene gemacht, die immer spektakulärere Deals abwickelt. Spieler wie Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba oder Mario Balotelli gehören zu seinen Klienten. Sie haben ihn reich gemacht. Und er hat sie reicht gemacht. Doch wann hat der Poker um Spieler und Millionengehälter so richtig Fahrt aufgenommen? Welche Rolle spielt der Belgier Jean-Marc Bosman bei der Entwicklung des Transfermarkts? Wie hoch sind die Honorare, die bei Transfers in die Taschen der Spielerberater wandern? Und wie wird ein Spieler-Transfer eigentlich abgewickelt? Antworten gibt es in dieser Folge von "Sport erklärt".