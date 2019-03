Live ab 12:30 Uhr: Turnen Weltcup Frauen & Teamchallenge Männer

Der Weltcup der Frauen und die Team-Entscheidung der Männer am zweiten Tag beim DTB-Pokal in Stuttgart. Am 17.3.2019 ab 12:30 Uhr im SWR Livestream: SWR.de/sport