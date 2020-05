"Nur 25 Millimeter trennen mich vom Fliegen", so beschreibt Moritz Hamberger das Gefühl, wenn er auf seiner schmalen Slackline in 130 Meter Höhe über das Meer vor Sardinen läuft. Der Laupheimer ist ein Meister im "Slacken" und das bringt in an sehr besondere Ort.

Dauer 3:01 min Slackline extrem: Auf 25 Millimetern über das Meer "Nur 25 Millimeter trennen mich vom Fliegen", so beschreibt Moritz Hamberger das Gefühl, wenn er auf seiner schmalen Slackline in 130 Meter Höhe über das Meer vor Sardinen läuft. Der Laupheimer ist ein Meister im "Slacken" und das bringt in an sehr besondere Ort.