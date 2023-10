Bei der Turn-WM in Antwerpen war der Jubel bei den deutschen Männern groß: der erste Einzeltitel seit 16 Jahren ging an Lukas Dauser am Barren. Aber was war, was ist los mit den deutschen Turnerinnen? Erstmals seit 20 Jahren wird in Paris keine deutsche Frauenriege an den Start gehen. Nur 3 Quotenplätze sprangen heraus. Eine WM mit großen Fragezeichen und eine Top-Athletin, der derzeit außer Zuschauen nur Zuversicht und Hoffnung bleibt…