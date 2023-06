Sebastian Rudy: keine Verlängerung bei Hoffenheim

Sebastian Rudy ist Rekordfeldspieler bei 1899 Hoffenheim, und, wie der Verein Sportdirektor Alexander Rosen in einer Mitteilung zitiert, ein „überaus verdienter Spieler“, der sich sowohl sportlich als auch menschlich überragend präsentiert habe. Zudem habe sein Wort in der Kabine immer Gewicht gehabt. Der 33-Jährige war 2010 im Alter von 20 Jahren vom VfB Stuttgart in den Kraichgau gewechselt. In den vergangenen 14 Jahren entwickelte sich der Nationalspieler und WM-Teilnehmer von 2018 - trotz zwischenzeitlicher Stationen beim FC Bayern München und dem FC Schalke 04 - mit alleine fast 300 Bundesliga-Spielen für die Hoffenheimer zum Rekordfeldspieler der TSG. 1899 Hoffenheim hat eigenen Angaben zufolge erste Gespräche mit Rudy über eine mögliche Zukunft bei der TSG nach seiner aktiven Karriere geführt.